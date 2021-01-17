شكرا لمتابعة خبر عن حجب متجر إلكتروني قدم عروض وهمية للمستهلكين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قررت وزارة التجارة حجب متجرين إلكترونيين بسبب مخالفتهما لنظام التجارة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن مخالفات المتجرين تتمثل في تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحددة نظاماً.

وأضافت أن أحد المتجرين هو متجر إلكتروني غير مرخص وقدم عروضاً وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الإلكتروني، حيث استدرج المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب.

ولفتت إلى أن المتجر الآخر قام ببيع الأجهزة الإلكترونية وتأخر في تسليم البضائع المباعة للمشترين خلال المدة المحددة.

ودعت الوزارة المستهلكين على الشراء من المتاجر الموثوقة والإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر تطبيق "تجاري" ​ أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.