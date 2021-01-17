موجة برد قوية قادمة على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع

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توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، موجة برد قوية على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع الجاري.
وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر: “مهم خاصةً لأصحاب الحلال سواء الماشية أو المزارع، من نهاية الأسبوع هذا متوقع موجة برد من متوسطة إلى قوية على معظم مناطق المملكة”.
وأضاف الحصيني: “متوقع أن تٌسجل الصفر وما دون الصفر على الشمالية، وتقترب من الصفر على الوسطى، وخارج المدن متوقع أن تسجل الصفر، وتكسر 10 درجات مئوية على المدينة والشرقية”.
كما توقع أن تقترب درجات الحرارة الصغرى من 15 في مكة المكرمة، وجدة 20 درجة، وتساقط الثلوج على تبوك، واعتبر أن الموجة المتوقعة هي أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1442هـ -إلا أن يصرفها الله-“.
Source almnatiq
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