علاء مبارك لشخص ناقشه عن ممتلكات والده: ” استعد للوقوف أمام المولى “

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رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على أحد المعلقين على قرار محكمة العدل الأوروبية برفع اسم مبارك وأفراد أسرته من قائمة العقوبات في المملكة المتحدة.

وكان المواطن المصري ويدعى ” رمزي ” قد علق موجها حديثه لعلاء: ” لو مظلومين الحق الإلهي هينصفكم هنا وفوق، ولو فيه أي مليم اتاخد من قوت شعب غلبان بدون وجه حق وتربحتم، نفس محكمة العدل الإلهي مش هاتسيب مليم وهتدفعوا التمن غالي حتي الفلس الأخير، مخيف هو الوقوع في يدي الله يا أستاذ علاء يارب تقفوا قدامه وليكم حق “.

ومن جانبه رد علاء مبارك قائلا: ” الحمد والشكر لله، لا تقلق أستاذ رمزي وركز مع نفسك واستعد للوقوف امام المولى عز وجل بكل ما نطقه لسانك لأن الحساب ليس فقط على كل مليم وإنما الأمر المخيف هو الحساب على كل كلمة “..

واستشهد علاء بقول الله تعالى: ” إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم “.

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