هل يجوز كتابة “ما شاء الله” على السيارة لحمايتها من العين؟ الشيخ “الماجد” يجيب (فيديو)

︎ :

.



أجاب قاضي الاستئناف سابقا الشيخ سليمان الماجد عن سؤال حول جواز كتابة عبارة “ما شاء الله” على السيارات لحمايتها من الحسد واتقاء من العين.

وقال، في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يُشرع للإنسان أن يحرص على بعض المسائل المتعلقة باتقاء العين وأن تكون هذه الوسائل مشروعة ولا مبالغة فيها، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) كان يعوذ بعض بنيه أو ذريته.

وأوضح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يستعيذ من العين وينبه الناس إلى خطرها وتأثيرها الذي يكون بإذن الله عز وجل وتدبيره، ولذا يجب التحصن بالأذكار، وأن كتابة تلك العبارة هي من ذكر الله ومن الشيء الحسن، وتذكير لمن رآها بأن يدعو بالدعاء المشهور في ذلك، نافيا أن تكون بدعة.

وأضاف أن ما يقال في هذا الشأن ليس “ما شاء الله”، التي وردت في القرآن الكريم في حديث صاحب الجنتين، بل الثابت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال “إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعُ بالبركة، فإن العين حق”، مشيرا إلى أنه يُقال “اللهم بارك” أو “تبارك الله”، وهذا هو المشروع.

Source akhbaar24.argaam

