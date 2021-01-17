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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (السبت)، مقطع فيديو لقائد مركبة يقوم بإطـلاق النـار في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية في المملكة. وأظهر الفيديو قائد مركبة من نوع “كابرس” يقوم بإطلاق النـار في الهواء أثناء القيادة في أحد الأحياء معرضا حياة الآخرين للخطر. كما بدا في الفيديو قيامه بممارسة التفحـيط في أحد الشوارع الرئيسية دون أي مراعاة للأنظمة المرورية وعواقب فعله. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. قائد مركبة يطلق أعـيرة نارية من سـلاح رشـاش ويمارس التفـحيط داخل أحد الأحياء السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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