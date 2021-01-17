هل يتم تعويض المتضررين من القراءة التقديرية لعدادات المياه؟ أمين “حماية المستهلك” يرد

︎ :

.



رد أمين جمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، على سؤال حول ما إذا كانت القراءة التقديرية لعدادات المياه تُعد تجاوزًا أو مخالفة، مؤكداً على أن الجمعية ستظل داعمة لحقوق المستهلك.

وقال، خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، إن شركة المياه يجب أن توضح التقنيات التي تعتمد عليها في عمليات القراءة التقديرية.

وأكد أنه يجب على الشركة توضيح أعداد الأشخاص الذين حصلوا على قراءات تقديرية لعداداتهم، ومن ثم مراجعة هذه الفواتير وتعويضهم بصفتهم متضررين من ذلك.

وأشار اليوسف إلى أن الجمعية ستظل داعمة لحقوق المستهلك، لحين إطلاع المتضررين على ما إذا كان لديهم مشكلة تسريب أو توضيح آلية القراءة التقديرية أو تسوية المشكلة مع الشركة حال كان لديها خطأ في الفواتير.

Source akhbaar24.argaam

