تداول آخر تغريدة للإعلامي “الحمود” قبل وفـاته.. ماذا قال فيها؟

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أعاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول آخر تغريدة كتبها المذيع والإعلامي المخضرم فھد الحمود قبل وفاته أمس (السبت).

وكتب الحمود تغريدة عبر صفحته على “تويتر” قبل عدة أيام حول وحدة الصف الخليجي جاء فيها: “اتفق الخليجيون واختلف الأمريكيون هو أبرز ما طالعنا به عام 2021م”.

وأضاف: “الحمد لله أولاً وآخراً على ما أنعم به علينا من قادة كرام وحكماء وأوفياء لأوطانهم وشعوبهم ومصالح بلدانهم، فالحضارة والتقدم بتغليب المنافع قبل إقامة المصانع كما يراه البعض”.

وكان الإعلامي الحمود الذي توفي أمس، قد سجل ظهوراً خاصاً على قناة “الإخبارية” في شهر أبريل الماضي من خلال تقديمه نشرة التاسعة، ضمن مبادرة من القناة لتكريم مذيعي “الزمن الجمیل”.

Source akhbaar24.argaam

