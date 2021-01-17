هل المؤشرات الأخيرة تدل على نهاية “كورونا” بالمملكة؟.. “استشاري” يوضح (فيديو)

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قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور وائل باجهموم، إن المؤشرات الحالية تشير إلى نهاية فيروس كورونا في المملكة، مشيراً إلى أن بعض المناطق سجلت صفراً من الإصابات.
ودعا خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، لضرورة استمرارية المواطنين والمقيمين في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن المملكة تهدف إلى تطعيم أكثر من 70% من الأشخاص المقيمين على أرضها ليتمتع المجتمع بالمناعة الكاملة ضد الفيروس.
وحول الوقت المتبقي لاستخدام اللقاح السعودي ضد فيروس كورونا، أكد أن اللقاح سوف يستغرق بعض الوقت من أجل اعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص كباقي اللقاحات بشكل عام.
Source akhbaar24.argaam
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