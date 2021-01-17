تقرير: 6500 قضية ضد لصوص الأراضي على مستوى المملكة خلال 2020

أقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أكثر من 6500 قضية ضد لصوص الأراضي الحكومية خلال عام 2020، وذلك لاستردادها ودفع قيمة ما تم بيعه، فيما تصدرت المدنية المنورة القائمة.

وبحسب تقرير تلفزيوني لقناة «العربية»، فإن قضايا التعديات على الأراضي الحكومية وصلت إلى 5710 قضايا، صدرت مئات الأحكام الشرعية بإلزام المتورطين بإعادة قيمة الأراضي التي تعدوا عليها وقاموا ببيعها إلى آخرين.

وتصدرت المدينة المنورة، قائمة قضايا التعدي على الأراضي بواقع 1905 قضايا، تلتها جازان بـ1260 قضية، ثم عسير بـ857 قضية، وجدة 566 قضية، ومكة المكرمة 497 قضية، والرياض 134 قضية، أما الحدود الشمالية فقد اقتصرت على 3 قضايا، فيما لم تسجل الأحساء أي قضايا.

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