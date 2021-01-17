«الصحة»: 86.2% انخفاضًا في الحالات الحرجة لإصابات كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، انخفاض الحالات الحرجة لإصابات فيروس كورونا بنسبة 86.2% منذ أعلى مستوى وحتى اليوم الأحد.

كما أشار «متحدث الصحة» إلى انخفاض الحالات المؤكدة للإصابة بكورونا بنسبة 96.4% منذ أعلى مستوى وحتى اليوم.

وفي وقت سابق أعلن، أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا حتى الآن.

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن جميع المؤشرات في المملكة تدل على السيطرة والتحكم ووعي المجتمع في الالتزام في الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الدراسات لا تزال قائمة حول إمكانية حصول الحوامل على لقاح كورونا ومن هم دون الـ18 عامًا.

وحول أهلية الحصول على اللقاح في المملكة، قال متحدث الصحة، إنها ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي.

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