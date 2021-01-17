«التقاعد» تكشف آلية وطريقة الاستفادة من خدمة المعاش الفوري

أعادت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، تجديد التذكير بماهية ومزايا خدمة المعاش الفوري المقدمة من المؤسسة.

ونشرت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، تغريدة جاء فيها «تتيح مؤسسة التقاعد للأفراد والجهات استعراض وطباعة تفاصيل المعاش التقاعدي بشكل فوري ومباشر ودون الحاجة لتسجيل الدخول في خدمات التقاعد الإلكترونية».

خدمة المعاش الفوري

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن خدمة المعاش الفوري لا تتطلب سوى إدخال البيانات بشكل دقيق وتحديث بيانات التواصل.

وحددت مؤسسة التقاعد، آلية وطريقة الاستفادة من خدمة المعاش الفوري وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع المؤسسة العامة للتقاعد ويمكن الانتقال له مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

- اضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية».

- اختر خدمة «التعريف بالمعاش الفوري».

- قم بإدخال البيانات المطلوبة كافة.

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