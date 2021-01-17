كراني ينبه أهالي الشمال: موجة صقيع وحرارة تلامس الصفر بدءًا من الثلاثاء

نبّه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أهل الشمال من موجة صقيع وحرارة تلامس الصفر بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يا أهل الشمال انتبهوا.. من الثلاثاء الصقيع الكثيف سيغطي الأسطح اللامعة والخضراء شمالًا في ساعات الليل والصباح الأولى، مع فرصة لتكوّن الضباب والذي بدوره يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية حتى بعد طلوع الشمس.

ولفت كراني، إلى أن «درجات الحرارة تلامس الصفر على الشمال والوسط، مع فرصة ضباب وصقيع».

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