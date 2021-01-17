3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 62 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ34 حالة، ثم المنطقة الشرقية 32 حالة، فمنطقة المدينة المنورة 12 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة التالية بـ11حالة، ثم عسير 7 حالات، ونجران 5 حالات، والباحة 4، وحائل 3، ومنطقتا تبوك والحدود الشمالية حالتي إصابة.

وجاءت في المرتبة الأخيرة، منطقتا جازان والجوف بواقع إصابة واحدة.

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