«التنمية الاجتماعية»: الرفع إلى جهة العمل لحسم قسط القرض حال التعثر شهرين عن السداد

أكد بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه في حال تعثر المقترض عن السداد لمدة شهرين يتم الرفع إلى جهة عمل الكفيل؛ ليتم الحسم بقيمة القسط.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: عندي الآن قسط متأخر واحد.. الشهر المقبل سوف أقوم بسداد القسط المتأخر، من دون الجديد.. هل في هذه الحالة ترفعون إلى جهة عمل الكفيل أم لا؟

وقال البنك عبر حسابه على تويتر: عميلنا العزيز.. في حال تعثر المقترض عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين يتم الرفع إلى جهة عمل الكفيل ليتم الحسم بقيمة القسط، ولا يتم إيقافه إلا بنهاية القرض.

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» تكشف موعد «المساعدة المقطوعة» وتوضح آلية متابعتها