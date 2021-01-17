بالفيديو.. أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر مقطع فيديو لأمير المنطقة، وهو يتلقى الجرعة الثانية للقاح في مركز اللقاحات الأول.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 364929 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 356687 حالة. كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6323حالة.