«الداخلية»: ضبط 20 ألفًا و502 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

‏أعلنت وزارة الداخلية ضبط 20 ألفًا و502 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد -19، خلال الفترة من 26/5/1442هـ حتى 3/6/1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، عبر موقع تويتر، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7422) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(2822)، ثم القصيم بـ(2178)، والشرقية بـ(2132)، فالمدينة المنورة بـ(1898)، والجوف بـ(1354)، فالباحة بـ(897)، وتبوك (477)، وحائل (427) وعسير (367)، والحدود الشمالية (272)، ثم جازان بـ (123) ونجران (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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