«الصحة»: 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد-19 حتى الآن، قارب 300 ألف شخص، مؤكدًا أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏ لافتًا النظر إلى أنه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، إلى أن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعافي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار.

وكشف عن انخفاض الحالات الحرجة لإصابات فيروس كورونا بنسبة 86.2% منذ أعلى مستوى وحتى اليوم الأحد منوهًا إلى انخفاض الحالات المؤكدة للإصابة بكورونا بنسبة 96.4% منذ أعلى مستوى وحتى اليوم.

وأضاف أنه تم تسجيل 176 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364929) حالة، من بينها (1919) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (319) حالة حرجة.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6393560 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 1820930 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 26026390 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11668932) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

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