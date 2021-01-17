أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يناور وخبير يزف بشرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الذهب في مصر في التعاملات المسائية اليوم الأحد، بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب.

ومن المقرر إنشاء المدينة المتكاملة لصناعة وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات، لتطوير هذه الصناعة الحرفية الدقيقة لتعكس تاريخ البلاد الحضاري العريق فيها.

وتشكل المدينة عامل جذب للمستثمرين في المعدن الأصفر، كونها ستوفر مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات صحفية، إن الوقت الحالي يعد وقت الشراء، ليستفيد المستثمرون من التراجع الكبير في الأسعار تمهيدا لجني الأرباح حال ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر في التعاملات المسائية الاحد نحو 917.75 جنيه، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 803 جنيهات.



أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في مصر نحو 688.25 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 841.25 جنيه، أما جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 535.25 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 458.75 جنيه، بينما جرام الذهب عيار 9 فسجل نحو 344.25 جنيه.

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فسجل في التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 6424 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب عالميا دعما قويا خلال الأسبوع الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن خطته لتحفيز الاقتصاد، بقيمة 1.9 تريليون دولار، ما يؤثر على معدلات التضخم ويدفع المستثمرين للتحوط بملاذات استثمار آمنة مثل الذهب.

ويرى بعض الخبراء أن إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) باستبعاد أي زيادة قريبة في أسعار الفائدة، قد يكبح صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ولكن بريقه لا يزال يلمع في أعين المستثمرين.

ويتجه بعض المستثمرين إلى عملة بيتكوين الإلكترونية المشفرة، باعتبارها استثمارات مربحة، خاصة بعدما ارتفع سعرها إلى مستوى قياسي وهو 42 ألف دولار ثم ارتد مرة أخرى إلى مستوى 38,278 دولارا، إلا أن البعض يراه استثمارا عالي المخاطر، ويفضل الذهب باعتباره وعاء آمنا يحافظ على القيمة.

ويفضّل أكثر المستثمرين شراء الذهب عيار 21 لحفظ القيمة الادخارية، خاصة خلال فترات الأزمات، لأن المشغولات الذهبية عيار 21 تكون عادة لينة وتصميماتها بسيطة وغير معقدة، وبالتالي لا تحافظ على قيمتها لأنها لا تحتاج مصنعية كبيرة كما لا تحمل أحجارا أو بها فراغات كثيرة.