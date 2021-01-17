تركي بن طلال يشهد العفو عن يمني محكوم بالقصاص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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نجحت مساعي لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة عسير برئاسة الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة، في العفو عن مقيم يمني من القصاص، حيث تنازل ذوو المقتول يمثلهم علي بن يحيى بن أحمد، عن المقيم صالح بن محمد البعلاني المتسبب في مقتل أخيه، تقديرًا لشفاعة سموه.

وشهد رئيس اللجنة تنازل ذوي المقتول عن الجاني وذلك بمكتبه في مقر الإمارة، بحضور نائب رئيس الجالية اليمنية محمد بن سالم الخليفي، وعدد من أبناء الجالية في المنطقة.

تركي بن طلال بشيد بقرار العفو

ونوه الأمير تركي بن طلال بأن ما قام به المتنازلون هو محل اعتزاز وفخر، انطلاقًا من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية وهدي المصطفى الكريم، وتطبيقًا لما ورد في النظام الأساسي للحكم في بلادنا حيث تحرص الدولة -أيدها الله- على توثيق أواصر حسن الجوار والسلام والحفاظ على القيم العربية والإسلامية ونبذ كل ما يؤدي إلى الفتنة والفرقة والانقسام.

الجالية اليمنية تشكر القيادة

ورفع أبناء الجالية اليمنية شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأمير منطقة عسير على ما يولونه من اهتمام دائم وحرص مستمر للأشقاء اليمنين على كافة الأصعدة، مثمنين الدور الكبير الذي قام به سمو أمير منطقة عسير ولجنة إصلاح ذات البين في الإمارة بالسعي في إنهاء القضية وإغلاق كافة ما يتعلق بها، بالإضافة إلى القضايا التي تخص الجالية.



