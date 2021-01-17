

جدة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مركز اللقاح الأول بجدة اليوم ، الجرعة الثانية من لقاح

// انتهى //

18:26ت م

0128



جدة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مركز اللقاح الأول بجدة اليوم ، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد - 19".// انتهى //18:26ت م0128

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد - 19" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.