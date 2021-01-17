السعودية اليوم / جدة.. نموذجٌ لتجارب سياحية عائلية متنوعة



جدة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

تتميز مدينة جدة بأنها نموذج شبه متكامل للسياحة المحلية العائلية؛ حيث يتيح موسم "شتاء

تضم جدة العديد من المعالم السياحية الممتعة والأسواق التجارية المبهرة، وتمثل تلك المعالم فرصةً للقيام بتجارب سياحية ممتعة، إضافة إلى أنها وسيلة للاستمتاع الكامل بعطلة مثالية وذكريات رائعة مناسبة لكل الأذواق والأعمار.

متعة مشاهدة غروب الشمس من الواجهة البحرية لكورنيش جدة، على سبيل المثال، هي واحدة من بين عشرات التجارب السياحية التي تستهوي الكثير من العائلات، فيما تتيح الواجهة البحرية في الكورنيش للأطفال ممارسة الألعاب المختلفة ، إضافة إلى ممارسة

وتحتوي مدينة جدة على الكثير من الأسواق والمجمعات التجارية ما بين الأسواق الشعبية التي يصل عمر بعضها إلى 200 عام كما هي حال أسواق منطقة البلد، إضافة إلى العديد من المراكز التجارية التي تعرض منتجات أكبر العلامات التجارية .

وتزخر مدينة جدة بعشرات من مراكز الألعاب، سواء المغلقة أو المفتوحة، والمخصصة للترفيه العائلي المناسب لجميع الفئات العمرية؛ حيث تحتوي على ألعاب ترفيهيَّة متنوِّعة للكبار والصغار، كما يمكن القيام بتجربة صالة البولينج، وتسلق الجدار، والبلياردو.

ونظراً إلى تاريخ جدة الطويل كمركز مهم للتبادل التجاري والثقافي؛ فإن مطاعمها تعكس هذا الإرث؛ حيث تمزج بين نكهات الشرق والغرب؛ لذلك فإن القيام بتجربة تناول الطعام فيها يشعرك بمذاق خاص.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة محلية؛ لتقديم ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، من خلال أكثر من 200 شركة من منظمي الرحلات والمشغلين السياحيين؛ لاكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والباردة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية المعدّة لكل فئة من فئات المجتمع.

// انتهى //

17:18ت م

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جدة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واستتميز مدينة جدة بأنها نموذج شبه متكامل للسياحة المحلية العائلية؛ حيث يتيح موسم "شتاء السعودية " الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار " الشتاء حولك " المستمر حتى نهاية مارس المقبل للعائلات، ممارسة الكثير من التجارب السياحية الرائعة.تضم جدة العديد من المعالم السياحية الممتعة والأسواق التجارية المبهرة، وتمثل تلك المعالم فرصةً للقيام بتجارب سياحية ممتعة، إضافة إلى أنها وسيلة للاستمتاع الكامل بعطلة مثالية وذكريات رائعة مناسبة لكل الأذواق والأعمار.متعة مشاهدة غروب الشمس من الواجهة البحرية لكورنيش جدة، على سبيل المثال، هي واحدة من بين عشرات التجارب السياحية التي تستهوي الكثير من العائلات، فيما تتيح الواجهة البحرية في الكورنيش للأطفال ممارسة الألعاب المختلفة ، إضافة إلى ممارسة رياضة المشي وسط الأشجار والنوافير، أو ركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة.وتحتوي مدينة جدة على الكثير من الأسواق والمجمعات التجارية ما بين الأسواق الشعبية التي يصل عمر بعضها إلى 200 عام كما هي حال أسواق منطقة البلد، إضافة إلى العديد من المراكز التجارية التي تعرض منتجات أكبر العلامات التجارية .وتزخر مدينة جدة بعشرات من مراكز الألعاب، سواء المغلقة أو المفتوحة، والمخصصة للترفيه العائلي المناسب لجميع الفئات العمرية؛ حيث تحتوي على ألعاب ترفيهيَّة متنوِّعة للكبار والصغار، كما يمكن القيام بتجربة صالة البولينج، وتسلق الجدار، والبلياردو.ونظراً إلى تاريخ جدة الطويل كمركز مهم للتبادل التجاري والثقافي؛ فإن مطاعمها تعكس هذا الإرث؛ حيث تمزج بين نكهات الشرق والغرب؛ لذلك فإن القيام بتجربة تناول الطعام فيها يشعرك بمذاق خاص.يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة محلية؛ لتقديم ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، من خلال أكثر من 200 شركة من منظمي الرحلات والمشغلين السياحيين؛ لاكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والباردة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية المعدّة لكل فئة من فئات المجتمع.// انتهى //17:18ت م0111

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.