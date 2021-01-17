السعودية اليوم / متحدث الصحة : 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن ولم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح



الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي , أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏ لافتاً النظر إلى أنه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن .

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم , إلى أن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعافي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار، مضيفاً أنه تم تسجيل 176 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364929) حالة، من بينها (1919) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (319) حالة حرجة.

وأوضح ،أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (356687) حالة بإضافة (146) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6323) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6393560 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1820930 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 26026390 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11668932) فحصا مخبريا دقيقا.

// انتهى //

17:10ت م

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الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي , أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 حتى الآن , قارب 300 ألف شخص ، مؤكداً أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي بإذن الله.‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏ لافتاً النظر إلى أنه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن .ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم , إلى أن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعافي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار، مضيفاً أنه تم تسجيل 176 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364929) حالة، من بينها (1919) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (319) حالة حرجة.وأوضح ،أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (356687) حالة بإضافة (146) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6323) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6393560 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1820930 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 26026390 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11668932) فحصا مخبريا دقيقا.// انتهى //17:10ت م0105

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