السعودية اليوم / "هيئة فنون العمارة والتصميم" تطلق مبادرة تستهدف طلبة الجامعات



الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم إحدى مبادراتها الإستراتيجية "مسابقات العمارة والتصميم" التي تعنى بتنظيم المسابقات في شتى تخصصات العمارة والتصميم مثل العمارة، والتصميم والتخطيط الحضري، وعمارة البيئة، والتصميم الداخلي والصناعي والجرافيكي.

وتستهدف المبادرة طلبة الجامعات في جانب تصميم المشاريع المتنوعة وخاصة المنشآت الثقافية في المملكة على أن تتنوع التخصصات المستهدفة كل فصل دراسي.

وتركز المسابقة في نسختها الأولى على تخصص "العمارة" من خلال مشروع تصميم المكتبات العامة في عدد من مدن المملكة بما يتناسب مع الهوية الثقافية لكل منطقة من خلال فهم عميق للسياق التاريخي والاجتماعي، لتكون مراكز تحتفي بالمجتمع وتراعي جميع احتياجاته.

تأتي المسابقة لتوطيد العلاقة بين هيئة فنون العمارة والتصميم والجامعات بوصف قطاع التعليم العالي حاضنا للمواهب ذات العلاقة بأهدافها, حيث سيشارك فيها طلاب العمارة من ثماني جامعات سعودية جرى التنسيق معها مسبقاً حول إدراج المسابقة ضمن الخطة التعليمية للفصل الدراسي الحالي وهي: جامعة الملك سعود، جامعة الفيصل، جامعة الأمير سلطان، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، جامعة دار الحكمة وجامعة عفت.

ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة العديد من الأهداف الإستراتيجية منها إشراك الطلبة في تصميم مشاريع واقعية، والاكتشاف المبكر للمواهب والمهارات التصميمية لطلبة هذا القطاع الحيوي ليتم توجيههم في مسارات مهنية تناسبهم ورفع التنافسية بين الطلبة والجامعات حول المملكة مما يساهم في رفع جودة مخرجات التعليم.

مما يذكر أن مبادرة "مسابقات العمارة والتصميم" تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية تنوي هيئة فنون العمارة والتصميم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

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17:08ت م

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