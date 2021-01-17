المملكة السعودية تسجل 5 وفيات بكورونا و176 إصابة جديدة

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 364929 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 356687 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6323 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 1919 حالة، منها 319 حالة حرجة