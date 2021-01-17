فحص العين ضروري لمرضى السكري لهذا السبب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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كشف استشاري أمراض العيون الدكتور عبدالجليل بوعلي، أن أخطر أمراض العيون شيوعًا عند مرضى السكري هو اعتلال الشبكية، موضحًا أن اعتلال الشبكية يؤدي إلى تلف البصر إذا لم تتم السيطرة عليه، ما يستوجب اكتشافه سريعًا، ومتابعة طبيبي السكري والعيون معًا، إضافة لالتزام المريض بالخطة العلاجية لتلافي المضاعفات، ففي بعض الحالات إذا كانت الحالة متأخرة فإن العلاج سيكون مستحيلًا.

تشوش الرؤية لدى مرضى السكري

وبين أن مرض السكري يؤثر على العين عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا، ويستمر الارتفاع من دون علاجات، فذلك يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين، وهناك بعض الأعراض التي تتطلب الإسراع بالذهاب لطبيب العيون ومنها حدوث تشوش بالرؤية، وجود ألم شديد في العين، وجود هالات مضيئة عند النظر، وفقدان الرؤية المفاجئ، فوجود الأعراض السابقة قد تكون مؤشر على الإصابة بمرض سكري العين.

إعتام عدسة العين

ومضى الدكتور بوعلي قائلًا: “مرضى السكري يعانون من إعتام العين في سن مبكر، وعلاج إعتام العدسة يكون جراحيًا عن طريق إزالة العدسة و استبدالها بعدسة أخرى، إذ تزداد فرص الإصابة بإعتام العدسة بنسبة 60% لدى مرضى السكري“، فالشبكية هي المسئولة عن الإحساس بالضوء فعندما تسقط الأشعة على العين ومع الإصابة بمرض سكري العين و تراكم السكر في الدم يحدث تلف للأوعية الدموية داخل العين، ومع مرور الوقت تعمل جدران الأوعية الدموية على تسريب السوائل بداخلها، كما يمكن أن تشكل الأوعية الدموية ندبًا في الجدار الخلفي للعين، وقد تؤدي لحدوث العمى لا قدر الله في بعض الحالات”.

العلاج بالليزر ضروري

وخلص الدكتور بوعلي إلى القول: علاج تأثير السكري على العين يكون بالمحافظة على معدل طبيعي للسكر في الدم، ضرورة أهمية الكشف الدوري المنتظم على العين لمتابعة ما قد يستجد على العين من تغيرات نتيجة مرض السكر وعلاجها مبكرًا قبل أن تحدث أية مضاعفات، عند وجود أية تغيرات بالشبكية نتيجة لمرض السكر قد يحتاج المريض إلى تقييم لحالة الشبكية وذلك بتصوير قاع العين، ويحدد طبيب العين المعالج وسيلة العلاج المناسبة حيث يمكن الاكتفاء بتنظيم علاج السكر مع الطبيب الباطني مع المتابعة الدورية المنتظمة للعين إذا كانت هناك تغيرات طفيفة بالشبكية.

وقد يحتاج المريض لعلاج بأشعة الليزر عند وجود أية إرشادات أو أوعية دموية غير طبيعية بالشبكية وربما يحتاج إلى التدخل الجراحي إذا كانت هنا تليف شديد بالشبكية أو انفصال شبكي أو عند حدوث نزيف بالجسم الزجاجي للعين.

