شكرا لقرائتكم ما أسباب عدم تساوي حجم العينين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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هل لاحظت من قبل في الصور أن عينيك لا تبدوان متساويتين؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلعلك تساءلت أيضًا عن أسباب عدم تساوي العين ؟ وهل هو أمر طبيعي أم لا ومتى يكون مقلقًا؟

إن وجود عيون غير متناسقة أمر طبيعي تمامًا ونادرًا ما يكون مدعاة للقلق، ويعد عدم تناسق الوجه أمرًا شائعًا جدًا، بل إن وجود ملامح وجه متناسقة تمامًا ليس القاعدة، وغالبًا ما يكون ذلك ملحوظًا بالنسبة لك إلا أنه نادرًا ما يكون ملحوظًا للآخرين.

أسباب عدم تساوي العين

علم الوراثة سبب شائع من أسباب عدم تساوي العين، تمامًا مثل ملامح وجهك الأخرى، فمن المحتمل أن تتمتع بملامح مشابهة لملامح الأب أو الأم، وإذا نظرت عن كثب، فستلاحظ أن أفراد عائلتك الآخرين يظهرون أيضًا وكأنهم يمتلكون عينًا أعلى من الأخرى، وفيما يلي الأسباب المحتملة الأخرى لعدم تساوي العينين:

أسباب عدم تساوي العينين

1- إنوفثالموس

إنوفثالموس أو Enophthalmos هو الإزاحة الخلفية للعين، وتحدث عند وجود تغير أو إصابة أو حالة طبية تؤدي إلى تغير المساحة خلف العين، مما يؤدي إلى تحرك العين إلى الخلف، ويمكن أن يحدث ذلك فجأة أو تدريجيًا على مدار سنوات.

والصدمة هي السبب الأكثر شيوعًا لحدوث الإنوفثالموس، وتتعدد أشكال الصدمات من الضرب على الوجه أو الاصطدام أثناء حادث سيارة، كما يمكن أن يكون سببه عدد من الحالات الطبية، بما في ذلك تلك التي تصيب تجويف الجيوب الأنفية خلف العينين.

ولا يعاني أغلب الأشخاص من أي أعراض بخلاف اختلاف مظهر إحدى العينين، لكن قد تلاحظ إحساسًا بالشد تحت العين أو مشاكل في الجيوب الأنفية أو ألمًا في الوجه اعتمادًا على السبب وراء وجود الحالة.

وتشمل الحالات التي يمكن أن تسبب الإنوفثالموس كل من: التهاب الجيوب الأنفية المزمن، مرض باجيت، عيوب عظمية.

2- الجفن المتدلي

يمكن أن تكون هذه الحالة موجودة عند الولادة أو تتطور لاحقًا، ويعتبر تدلي الجفون أكثر شيوعًا عند كبار السن، ويحدث هذا عندما تتمدد العضلة الرافعة للجفن أو تنفصل عنه، مما يؤدي إلى تدليها، مما يتسبب في ظهور عيون غير متناسقة، بحيث تبدو إحدى العينين أصغر من الأخرى.

وفي بعض الناس يؤثر تدلي الجفون على كلتا العينين، والشيخوخة هي السبب الأكثر شيوعًا لتدلي الجفون، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا بسبب الأمراض العصبية والأورام والسكتة الدماغية.

وإذا تدلى الجفن بدرجة تؤثر على رؤيتك، فيوصى بإجراء جراحة لتصحيحها، ويمكن أيضًا إجراء الجراحة لأسباب تجميلية إذا اخترت ذلك.

3- جحوظ العينين

هو بروز أو انتفاخ إحدى العينين أو كلتيهما، ويعد مرض جريفز هو السبب الأكثر شيوعًا عند البالغين، حيث يجعل الأنسجة خلف العين وحولها تنتفخ، مما يدفع مقلة العين إلى الأمام، وبجانب تغيير المظهر قد تلاحظ أيضًا: ألم في العين، حمى، مشاكل في الرؤية

4- عدم تناسق الوجه الطبيعي

من النادر جدًا وجود ملامح وجه متناسقة تمامًا، ويلاحظ معظم الناس عدم تناسق متفاوت في ملامح الوجه، وهو أمر طبيعي، لكن يختلف هذا أيضًا بناءً على عمرك وجنسك وعرقك.

ويمكن أن يؤدي عدم تناسق الوجه الطبيعي إلى ظهور إحدى العينين أعلى أو أسفل من الأخرى، وفي بعض الأحيان لا تكون العيون هي المتفاوتة بل يكون الحاجبان غير متساويين أو شكل الأنف يجعل العينين تبدوان غير متساويين.

والشيخوخة أيضًا سبب شائع لعدم تناسق الوجه، ومع التقدم ​​في العمر، تفقد البشرة والأنسجة الرخوة مرونتها مما يتسبب في ترهل الجلد حول ملامح الوجه.

علاج العيون غير المستوية

عادة لا تكون هناك حاجة لعلاج العيون غير المتساوية، ما لم تكن هناك حالة طبية أساسية تتطلب العلاج أو في حال يتداخل عدم التناسق مع الرؤية.

وهناك أشياء يمكن القيام بها لجعل عينيك تبدوان أكثر تناسقًا، بدءًا من حيل المكياج التي يمكنك تجربتها في المنزل إلى الإجراءات التجميلية الجراحية وغير الجراحية.

ميك أب

قد تكون قادرًا على استخدام المكياج لجعل عينيك تبدو أكثر تناسقًا، وقد يساعد قلم الحواجب أو البودرة في توحيد مظهر الحواجب، مما قد يجعل عينيك تبدوان بشكل متساوٍ.

إجراءات تجميلية

هناك بعض العمليات التجميلية مثل رفع الحاجب ويُطلق عليه أيضًا شد الجبهة، وهو إجراء تجميلي لرفع الحاجب، يتم إجراؤه من قبل جراح التجميل، وهناك تقنيات جراحية مختلفة يمكن استخدامها لإجراء عملية رفع الحاجب يمكن استشارة الطبيب فيها لاختيار ما يناسبك، ويمكن أيضًا استخدام البوتوكس، أو إجراء عملية رأب الجفن، أو لا تفعل شيئا على الإطلاق ما دام الأمر لا يتسبب في مشاكل في الرؤية.

متى ترى الطبيب

إذا كنت تعاني من مشاكل في الرؤية أو أعراض أخرى، مثل ألم العين أو التورم أو الإحساس بالنبض في عين واحدة، فتحدث إلى طبيب، كذلك لو كان تغير الشكل ناتجًا بسبب صدمة أو إصابة في الرأس أو الوجه.

