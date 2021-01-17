عبر مسار جدارة.. بدء التقديم على 671 وظيفة فى النيابة العامة للرجال…

مع ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، أعلنت النيابة العامة عن بدء التقديم على 671 وظيفة إدارية، وذلك عن طريق مسار جدارة، والوظائف متاحة للرجال والنساء على حد سواء.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه على الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، التى تؤهلهم لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك من المرتبة «الرابعة» وحتى المرتبة «الثامنة» أن يقوموا بالتقديم على الوظائف المعلنة عن طريق «مسار جدارة».

الوظائف التى يتضمنها الإعلان

يتضمن إعلان النيابة العامة للوظائف للعام 1442هـ (671) وظيفة، للرجال (539 وظيفة)، وللنساء (132 وظيفة).

وهذا الإعلان لحملة الدبلوم فما فوق.

أما فيما يتعلق بأماكن العمل، فهى على مستوى المملكة كلها من مناطق ومدن.

تفاصيل الوظائف الخاصة بالرجال «539 وظيفة»:

«باحث تطوير إداري، باحث توظيف، باحث شؤون موظفين، مراقب أمن وسلامة، باحث اجتماعي، باحث إحصاء، فنى دعم، كاتب سجل، كاتب ضبط، محاسب، مدقق حسابات، مدقق رواتب، مدقق مشتريات، مدقق مناقصات، مهندس مدني، مهندس معماري، فنى دعم، محلل نظم، مطور برامج، مهندس كهربائى مساعد، مهندس معمارى مساعد، أمين مستودع، باحث اجتماعى مساعد، باحث إحصاء، باحث تطوير إدارى مساعد، باحث مخزون مساعد، مأمور صرف، محاسب مساعد، مأمور علاقات عامة، مأمور وثائق ومحفوظات، مترجم لغة أردو، مترجم لغة هندية، مدقق حسابات مساعد، مدقق رواتب، مدقق شؤون الموظفين، مراقب مخزون، مساعد إداري، فنى تبريد وتكييف، مأمور اتصالات، فنى دعم مساعد، مأمور صرف، فنى صيانة آلات، مأمور اتصالات، مأمور صرف، مأمور عهدة، مراقب أمن وسلامة، ومصور فوتوغرافى».

ويمكنك الاطلاع على المسميات الوظيفية الخاصة بالرجال من خلال هذا الرابط https://www.pp.gov.sa/ar/node/3820

تفاصيل وظائف النيابة العامة الخاصة بالنساء «132 وظيفة»:

«فنى دعم، مطور برامج، باحث إحصاء مساعد، باحث تطوير إدارى مساعد، باحث اجتماعي، مدقق شؤون موظفين، باحث توظيف مساعد، باحث شؤون موظفين مساعد، كاتب ضبط، محاسب مساعد، مدقق حسابات مساعد، مدقق رواتب، مدقق شؤون الموظفين، مدقق مشتريات، مدقق مناقصات، مفتشة نساء، وكاتب سجل».

ويمكنك الاطلاع على المسميات الوظيفية الخاصة بالنساء من خلال هذا الرابط https://www.pp.gov.sa/ar/node/3821

كيفية التقديم على وظائف النيابة من خلال جدارة:

أولا: لابد من الدخول على نظام التوظيف جدارة، والتأكد أن جميع البيانات صحيحة، وفى حالة وجود أى اختلاف يتم تقديم اعتراض؛ ليتسنى دراسته من قبل المختصين فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإذا كانت البيانات كلها صحيحة، يقوم المواطن بالضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أى طلب غير مطابق فى حال الترشيح.

ثانيا- نقوم بتحديد الرغبة فى الدخول للإعلان من خلال التأشير فى المربع المخصص لذلك فى الطلب.

ويتم التقديم عبر نظام التوظيف جدارة من خلال هذا الرابط https://eservices.mcs.gov.sa/Jadara3/(S(dlfbr5e3dzqodfbgaxb4wgcj))/users/index.aspx