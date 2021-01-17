شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء، الذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين 2 وإصابة آخرين، مؤكداً إجراء التعديلات المناسبة للمنحنيات بتوسعة الأكتاف فيها.

من جانبه، أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أنه وبناء على توجيه ‏أمير منطقة الجوف تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء حيث سيتم العمل لتنفيذ توجيهه بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة. ولفت المهندس الشرعان إلى أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة، إذ إنه مخصص لمكب النفايات، وسيتم البدء بإجراء التعديلات وفق توجيه أمير المنطقة، ودعا للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن فرق الهلال الأحمر بمنطقة الجوف باشرت حادث تصادم وقع بين عدد من المركبات بعد مغرب أمس (السبت) على الطريق المختصر المؤدي لمركز عذفا شرق منطقة الجوف.

وفي تفاصيل البلاغ أن مواطنا اتصل عند الساعة 17:41 على رقم الطوارئ 997 وأفاد بوقوع حادث تصادم بين عدد من المركبات نتجت عنه 9 إصابات مختلفة، وبناء على ما ورد تم ترحيل البلاغ لـ5 فرق إسعافية باشرت الحادث، وتم فرز الإصابات ونقلها حسب بروتوكول أولوية النقل بعد تقديم الخدمات الطبية بالموقع حتى إيصالها لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا.