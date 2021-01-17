شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الكتب الدراسية لـ 380 ألف طالب وطالبة بتبوك وحائل.. و«تعليم القصيم» تؤكد جاهزيتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني في أكثر من 1200 مدرسة، في مراحل التعليم العام لخدمة نحو 220 ألف طالب وطالبة، بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في الإدارة، وبمتابعة قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

و‏يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم تنفيذاً لخطة توزيع المقررات الدراسية مدير التعليم، والمساعدون، ومديرو مكاتب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام، وسط إجراءات احترازية ووقائية وصحية للحفاظ على سلامة الجميع وفق البرتوكولات الوقائية والصحية.

فيما تتضمن الخطة الإشرافية للمشرفين والمشرفات على مدارس المنطقة الاطلاع على دليل منصة مدرستي، في ما يختص بمهام القائد والمعلم ومتابعة ما يستجد من تحديثات في هذا الصدد، مع الإشراف المباشر على عمليات التعلم عن بعد في منصة مدرستي، وفق البرنامج الدراسي والجدول المدرسي لكل مدرسة نحو بداية فصل دراسي جديد.

فيما وقف المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد اليوم (الأحد)، ميدانياً على توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على الطلاب، وذلك من خلال زيارة عدد من مدارس المنطقة، والوقوف ميدانياً على الاستعدادات في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والدخول على منصة مدرستي لمتابعة شرح الدروس في أول يوم دراسي بعد العودة من الإجازة.

هذا وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، على البداية الجادة والقوية خلال هذا الفصل الدراسي لكي تتحقق الأهداف التعليمية المرجوة.

هذا وبدأت اليوم 1200 مدرسة بحائل يدرس بها 160 ألف طالب وطالبة، بتوزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

في الوقت نفسه بدأ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم يومهم الأول في الفصل الدراسي الثاني، لمواصلة مسيرة التعليم عن بعد عبر منصة «مدرستي» وقنوات «عين»، وسط عدد من الاستعدادات والخطط التي أعدتها الإدارة العامة لضمان تحقيق فصل دراسي ناجح وتسهيل العملية التعليمية للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب والطالبات.

المدير العام لتعليم القصيم محمد الفريح، أكد اتخاذ كافة التدابير الوقائية من خلال تضافر جهود الجميع في الإدارة العامة، من أجل استمرار نجاح وتعزيز تجربة التعلم عن بعد، مثمناً الدور الداعم لوزارة التعليم في متابعة عملية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني لاستمرار نجاح رحلة التعليم عن بعد، مشيداً بجهود الزملاء والزميلات في الإدارة العامة في الاستعداد الجيد، والمتابعة بتنفيذ الخطط بما سيُحقِّق البداية الجادة للدراسة في الفصل الدارسي الثاني، مثمناً دور أولياء الأمور والأسر خلال الفصل الدراسي الأول مما أسهم في نجاح العملية التعليمية، متمنياً للجميع فصلاً دراسياً ناجحاً ومتميزاً.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة تعليم القصيم أنهت تأهيل وصيانة المباني المدرسية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، والانتهاء من ترحيل جميع المقررات الدراسية لمدارس البنين والبنات في وقت سابق، وتوزيعها على المدارس التي قامت بدورها بتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء الأمور في أول يوم دراسي، مع الحرص على تطبيق ضوابط واحترازات الوقاية، بجانب تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المناسبة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي للهيئات الإدارية والتعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وشبكات الإنترنت، في مدارس البنين والبنات مستوفية مهامها التعليمية والتقنية، وكل ما تحتاجه طبيعة وإجراءات التعلم عن بعد، كما استكملت جميع المتطلبات التعليمية والإدارية للمدارس.