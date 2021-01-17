شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة مجتمعية لتشجير الأحياء بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي مبادرة تشجير الأحياء بالعاصمة المقدسة بحي الشوقية، وهي مبادرة مجتمعية تحت شعار «لنجعلها خضراء» بالشراكة بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، وفريق المرشدات المكيات التابع لإدارة التطوع بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لغرس الأشجار في الأحياء، وأمام المنازل والمدارس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومشاركة المتطوعين وتوعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسّع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة من أشجار المورينقا، والغاف الخليجي والأراك، ضمن خطة تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات، وأمام البيوت في حي الشوقية لزراعتها كمرحلة أولى.