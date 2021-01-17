شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة الملكية» لمكة تطلق «كِدانة» لتطوير المشاعر المقدسة وحماها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة «شركة كِدانة للتنمية والتطوير»، لتكون الذراع المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها.

وعُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور الأعضاء المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس (الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة)، والدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط (نائب وزير الحج والعمرة)، وإحسان بن عباس بافقيه (محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة)، والمهندس خالد بن عبدالله الملحم، وياسر بن محمد القهيدان (مساعد وزير المالية)، وهيثم بن محمد الفايز (الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار)، وأيمن بن أمين سجيني (الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى شركات البنك الإسلامي للتنمية)، وعماد بن عبدالقادر المهيدب، وتم خلال الاجتماع الموافقة على تعيين حاتم بن حامد مؤمنة رئيساً تنفيذياً للشركة إضافة إلى مهماته مشرفاً على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية.

وتعتبر «كدانة» أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تم إنشاؤها لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها برأس مال مصرّح مليار ريال. يذكر أن رؤية الشركة «الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة».

وستُعنى الشركة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال: رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركزا حضريا مستداما، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات، وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية، وكذلك قيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه، فيما سيتم العمل مع الجهات ذات العلاقة على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر، وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أن المشاعر المقدسة حظيت بعناية ورعاية واهتمام القيادة منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز وأبنائه البررة ملوك هذه البلاد، وحتى يومنا هذا في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لما للمشاعر من قدسية ومكانة دينية وتاريخية.

ويمثل إطلاق شركة كِدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الإستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات والشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية.