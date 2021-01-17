«الوطني لتنمية الحياة الفطرية» يناقش غدًا ضوابط الصيد بالمملكة

يعقد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، غدًا الاثنين، ورشة عمل «ضوابط صيد الطيور والثدييات والزواحف بالمملكة العربية السعودية»، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء وذوي الاختصاص بمجالات الطيور والثدييات والزواحف.

وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن هذه الورشة وما يليها من ورش العمل تهدف إلى تحديد الأنواع وتنظيم الآليات والأوقات والكميات لصيد الثدييات والزواحف والطيور البرية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة خبراء ومختصين ومهتمين وأصحاب مصلحة في هذا المجال، من خلال استعراض ما تم التوصل إليه من معلومات ودراسات وضوابط، ومناقشتها معهم للوصول إلى أفضل الممارسات والتوصيات التي تضمن تنظيم واستدامة الصيد بالمملكة، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي.

ولتحقيق الفائدة القصوى المرجوة من تلك الورش، تقرر عقدها على ثلاثة مستويات:

الورشة الأولى تناقش إعداد الضوابط لصيد الثدييات والزواحف والطيور بالمملكة، وتستهدف الخبراء والمختصين من داخل المركز؛ لتحديد الأنواع والأوقات والكميات ووسائل الصيد المستخدمة لكل نوع، وللاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للصيد المستدام، مع وضع خصوصية الحياة الفطرية بالمملكة بالاعتبار.

الورشة الثانية تهدف إلى مناقشة الضوابط المقترحة من المركز لصيد الطيور والثدييات والزواحف البرية، مع نخبة مختارة من الخبراء والأكاديميين وذوي الاختصاص بمجالات الطيور والثدييات والزواحف، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

الورشة الثالثة تعرض ضوابط الصيد بالمملكة، وما تم التوصل إليه من خلال ورشتي العمل السابقتين مع نخبة مختارة من الصيادين المحترفين ومن المهتمين بالطبيعة من أفراد المجتمع، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الضوابط والمعايير المقترحة.

وأضاف الدكتور قربان أن ذلك يأتي لتحقيق الرؤية الطامحة للاستراتيجية الوطنية للبيئة المتمثلة في «بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع»؛ وذلك عن طريق توفير الممكنات، وإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن حماية البيئة واستدامتها، وتعزيز فاعلية قطاع البيئة في تحقيق الرفاه والاستدامة الاقتصادية والشراكة المجتمعية.