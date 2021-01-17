أمير المدينة المنورة ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ونشرت قناة الإخبارية عبر حسابها بموقع «تويتر» مقطع فيديو للأمير ونائبه وهما يتلقيان لقاح فيروس كورونا بمركز نجود الطبي.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 364929 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 356687 حالة. كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6323 حالة.