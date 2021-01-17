انطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح في تعليم القصيم

بدأ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، يومهم الأول في الفصل الدراسي الثاني، لمواصلة مسيرة التعليم عن بعد عبر منصة «مدرستي وقنوات عين»، وسط عدد من الاستعدادات والخطط التي أعدتها الإدارة العامة لضمان تحقيق فصل دراسي ناجح، وتسهيل العملية التعليمية للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب والطالبات.

ووجَّه المدير العام لتعليم القصيم محمد الفريح، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بعد صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية عن بعد في الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الأسبوع العاشر، مؤكدًا اهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله– بالتعليم، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لسلامة منسوبيه ومنسوباته من فيروس كورونا، مثمنًا الدور الداعم لوزارة التعليم في متابعة عملية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني لاستمرار نجاح رحلة التعليم عن بعد.

وأشار إلى تضافر جهود الجميع في الإدارة العامة من أجل استمرار نجاح وتعزيز تجربة التعلم عن بعد، مشيدًا بجهود الزملاء والزميلات في الإدارة العامة في الاستعداد الجيد والمتابعة بتنفيذ الخطط، بما سيُحقِّق البداية الجادة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مثمنًا دور أولياء الأمور والأسر خلال الفصل الدراسي الأول الذي أسهم في نجاح العملية التعليمية.

وتمنى الفريح للجميع فصلًا دراسيًّا ناجحًا ومتميزًا.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة تعليم القصيم أنهت تأهيل وصيانة المباني المدرسية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، والانتهاء من ترحيل جميع المقررات الدراسية إلى مدارس البنين والبنات في وقت سابق، وتوزيعها على المدارس التي قامت بدورها بتسليمها إلى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في أول يوم دراسي، مع الحرص على تطبيق ضوابط واحترازات الوقاية، بجانب إعداد المدارس بالتجهيزات المدرسية المناسبة، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي للهيئات الإدارية والتعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وشبكات الإنترنت في مدارس البنين والبنات، مستوفيةً مهامها التعليمية والتقنية وكل ما تحتاجه طبيعة وإجراءات التعلم عن بعد، كما استكملت جميع المتطلبات التعليمية والإدارية للمدارس.