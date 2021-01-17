الديوان العام للمحاسبة يُعلن إطلاق برامجه التدريبية لعام 2021

أعلن الديوان العام للمحاسبة، ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء؛ إطلاق برامجه التدريبية لهذ العام 2021م لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وأوضح المستشار المدير العام للمركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد البرامج التدريبية المزمع تقديمها تشمل (39) برنامجًا تدريبيًّا في المجالات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما من مهام وأعمال.

وتشمل البرامج التدريبية «المراجعة الداخلية، والمحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة باستخدام برنامج الآيديا، والمحاسبة لغير المحاسبين، والمشتريات والمنافسات الحكومية»، وتهدف إلى تنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الجهات، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لرفع كفاءة أدائهم المحاسبي والمالي المهني لتعزيز مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيده.

وبيَّن الدكتور الغامدي أن التسجيل في هذه البرامج موزعة على أربع مراحل خلال العام، وأن التسجيل في المرحلة الأولى يبدأ من يوم الأحد 4/6/1442هـ الموافق 17/1/2021م، من خلال موقع الديوان الإلكتروني. وتستهدف تلك البرامج منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان (الرجال والنساء) على السواء، التي تتصل وظائفهم بمجالات التدريب المذكورة.

وأضاف أن استمرار المركز في تقديم البرامج التدريبية في كل عام، يأتي انطلاقًا من اهتمام الديوان العام للمحاسبة بتعزيز الشراكة والتكامل وتحقيق قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، بما يُسهم في رفع مستوى جودة أداء الأجهزة الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

يذكر أن الديوان أتاح للراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية، التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للديوان على الرابط بالضغط هنا، أو حسابه على موقع تويتر [email protected]

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