الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير شرطة القصيم الإحصائي لعام 1441هـ

تسلم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الأحد، التقريرَ الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة، متضمنًا الأعمال والمنجزات التي تمت خلال عام 1441هـ، في منظومة الأمن العام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي الذي أشار إلى انخفاض نسبة الجريمة بالمنطقة مقارنةً بالعام الماضي –ولله الحمد– بناءً على ما ورد في التقرير الإحصائي.

وأشاد أمير منطقة القصيم بما تضمنه التقرير من إنجازات تحققت، بفضل الله، ثم بفضل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للأجهزة الأمنية والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية.

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