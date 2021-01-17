«الصحة»: 176 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 146 حالة ووفاة 5  أشخاص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 364929 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 356687 حالة.

ما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6323 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا: https://covid19.moh.gov.sa/.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت في وقت سابق أنه لا يوجد، حتى الآن، دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرةً إلى أنه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والإكزيما للتطعيم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر، ردًّا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنه «لا توجد أدلة علمية حتى الآن، تفيد بأن اللقاحات من النوع (mRNA) تمنع التبرع بالدم بعد أخذها، ومن ضمنها لقاح فيروس كورونا (فايزر)؛ لكونه لا يحتوي على أجزاء حية من اللقاح».

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة موقف الحامل والمُرضِع من أخذ لقاح كورونا، موضحةً أنه «ما دامت لا تتوافر أدلة علمية حتى الآن عن أمان اللقاح للمرأة الحامل أو المرضع، فإنه يُنصَح بتأجيل أخذه لهذه الفئة».

وحول مرضى حساسية الطعام أو الإكزيما، أشارت وزارة الصحة إلى أنه بالنسبة إلى حساسية الطعام والحالة الطبية الإكزيما، فإنه لا مانع لهم من أخذ اللقاح.

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