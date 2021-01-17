بالصور.. «التعليم»: توزيع الكتب في المدارس وفق آلية زمنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

بدأت المدارس التابعة للإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ وذلك ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية، والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالمدارس.

وتتولى كل مدرسة تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة الاستلام، وَفْق خطة زمنية أُعلن عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما تم إرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور لتحديد موعد تسلم المقررات الدراسية، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات؛ وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، ولتنظيم حضورهم إلى المدرسة بشكل آمن بأعداد محددة.

كما قامت المدارس بتعقيم وتطهير مخازن الكتب والمقررات الدراسية، مؤكدةً عند استلام الكتب من داخل المدرسة، عدم دخول الطلاب أو أولياء الأمور إلى المدارس بشكل جماعي، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب للاستلام تحت إشراف إدارة المدرسة، بحيث لا تستغرق عملية استلام الطالب للكتب دقائق معدودة، وبحيث يظل بقية الطلاب وأولياء الأمور داخل سياراتهم خارج المدرسة.

وشددت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، ضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا عند توزيع وتسليم الكتب؛ حيث وفرت الوزارة أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، وتم ترحيلها إلى الإدارات وتسليمها إلى المدارس منذ فترة.

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