«التدريب التقني والمهني» تنهي استعداداتها للفصل التدريبي الثاني

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها لبدء التدريب للفصل الثاني من العام التدريبي 1442هـ في جميع منشآت التدريب التقني والمهني، ولجميع برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الصناعية والمعاهد المهنية بالسجون، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية.

وشملت الاستعدادات إنهاء أعمال القبول والتسجيل، وتهيئة البيئة التدريبية للمقررات العملية وَفْق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تهيئة الأنظمة الإلكترونية لتقديم التدريب عن بعد للمقررات النظرية.

كما شملت الأعمال استكمال وتنظيم آلية استقبال المتدربين والمتدربات المستجدين والمستجدات ببرامج التهيئة للتعريف بأنظمة ومرافق وخِدْمات المنشآت التدريبية.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن هذه الاستعدادات المبكرة والتخطيط المسبق، تمَّت بتعاون وجهود جميع المنشآت التدريبية ومساندة جميع الإدارات المركزية وإدارات المناطق.

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