20502 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الفترة من 1442/5/26هـ حتى 1442/6/3هـ، 20502 مخالفة. وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 7422 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ2822، ثم القصيم بـ2178، والشرقية بـ2132، فالمدينة المنورة بـ1898، والجوف بـ1354، فالباحة بـ897، وتبوك 477، وحائل 427 وعسير 367، والحدود الشمالية 272، ثم جازان بـ123 ونجران 84. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



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