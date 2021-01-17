السعودية اليوم / أمانة منطقة نجران تطلق حملة "لسلامتنا نلتزم" للتوعوية بالتدابير الوقائية



نجران 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

أطلقت أمانة منطقة نجران اليوم ، حملتها التوعوية بعنوان "لسلامتنا نلتزم"، التي تهدف إلى التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي المجمعات والمتاجر التجارية.

وأوضحت الأمانة أن الحملة ستستمر على مدى 3 أشهر بمشاركة عدد من الفرق التطوعية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

16:49ت م

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نجران 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأطلقت أمانة منطقة نجران اليوم ، حملتها التوعوية بعنوان "لسلامتنا نلتزم"، التي تهدف إلى التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي المجمعات والمتاجر التجارية.وأوضحت الأمانة أن الحملة ستستمر على مدى 3 أشهر بمشاركة عدد من الفرق التطوعية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدةً أن الفرق التطوعية تتواجد في عدد من المواقع بالمنطقة لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.// انتهى //16:49ت م0101

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