السعودية اليوم / محافظ الخرج يستقبل مدير فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض



السيح 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

استقبل محافظ الخرج مساعد الماضي اليوم ، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد العسيري ، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف بالخرج الشيخ حسن العون،ومسؤولي فرع الهيئة بالمنطقة.

ونوقشت خلال اللقاء مجالات التعاون بما يحقق تعزيز عمل الهيئة في مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة.

كما دشن محافظ الخرج خلال اللقاء الحملة التوعوية المجتمعية بعنوان " الخوارج شرار الخلق " .

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16:49ت م

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