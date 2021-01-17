السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1527 جولة رقابية بأسواق المنطقة



الدمام 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة الأيام الماضية 1527 جولة رقابية في أسواق المنطقة، نتج عنها رصد 33 مخالفة، منها 25 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و 8 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية.

وقامت الأمانة بتطهير وتعقيم 2173 موقعًا بالمنطقة، بمشاركة 472 فردًا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، واستخدام 396.938 لترًا من المعقمات والمطهرات، كما رفعت 23.139 طنًّا من النفايات، وأزالت 13.743 مترا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9384 فرداً من الطواقم البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية، داعية الجميع إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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16:48ت م

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