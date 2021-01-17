‏ السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة



‎المدينة المنورة 04جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 17يناير 2021م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، مركز لقاحات

وعقب التدشين، تلقى سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المدينة المنورة، والتي سيليها خلال المرحلة المقبلة التوسع في تقديم اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين بالمنطقة ومحافظاتها.

ونوه سمو الأمير فيصل بن سلمان بعد تلقيه الجرعة الأولى، بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار الفايروس، وما نراه اليوم من انحسار ملحوظ بتوفيق من الله تعالى، ثم بالأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة في التعامل مع هذه الجائحة العالمية.

وحث المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره المملكة مجاناً للجميع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويُديم عليها أمنها واستقرارها.

من جهتها، نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفايروس، مُؤكدةً على مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل الإختبار بفاعلية، وحدوث إستجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

يُذكر أن مركز نجود الطبي بالمدينة المنورة، تم تجهيزه ليكون مقراً لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح بإستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 10 أجنحة في كل جناح ( 5 محطات تطعيم ) وجناحين للحالات الطارئة بإجمالي 50 محطة تطعيم يُديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

// انتهى //

16:44ت م

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‎المدينة المنورة 04جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 17يناير 2021م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة، وذلك بمركز نجود الطبي المجاور لمستشفى الملك فهد العام.وعقب التدشين، تلقى سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المدينة المنورة، والتي سيليها خلال المرحلة المقبلة التوسع في تقديم اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين بالمنطقة ومحافظاتها.ونوه سمو الأمير فيصل بن سلمان بعد تلقيه الجرعة الأولى، بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار الفايروس، وما نراه اليوم من انحسار ملحوظ بتوفيق من الله تعالى، ثم بالأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة في التعامل مع هذه الجائحة العالمية.وحث المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره المملكة مجاناً للجميع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويُديم عليها أمنها واستقرارها.من جهتها، نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفايروس، مُؤكدةً على مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل الإختبار بفاعلية، وحدوث إستجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.يُذكر أن مركز نجود الطبي بالمدينة المنورة، تم تجهيزه ليكون مقراً لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح بإستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 10 أجنحة في كل جناح ( 5 محطات تطعيم ) وجناحين للحالات الطارئة بإجمالي 50 محطة تطعيم يُديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.// انتهى //16:44ت م0097

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