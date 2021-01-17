السعودية اليوم / الكويت تسجل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 378 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 464 إصابة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 151142 حالة.

// انتهى //

16:32ت م

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الكويت 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 157777 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة عند 947 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 464 إصابة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 151142 حالة.// انتهى //16:32ت م0096

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