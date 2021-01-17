السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء



سكاكا 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان ، بالوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء ، الذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مؤكداً سموه إجراء التعديلات المناسبة للمنحيات بتوسعة الأكتاف فيها .

من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أنه بناء على توجيه سمو ‏أمير منطقة الجوف تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء حيث سيُعمل بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة فيه ، لافتا النظر إلى أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة ، فهو مخصص لمكب النفايات ، وسيُبدأ التعديلات وفق توجيه سمو أمير المنطقة ، داعيا للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل .

‏وثمن المهندس الشرعان لسمو أمير منطقة الجوف متابعته لمشاريع المنطقة واهتمامه بكل ما يخدم مصلحة أبناء وبنات منطقة الجوف والمحافظة على سلامة مرتادي الطرق .

//انتهى//

16:14ت م

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