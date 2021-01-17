السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة



جيزان 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

تسلم صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تقريراً عن جهود ومنجزات إدارة الجوازات بالمنطقة خلال العام المنصرم 2020م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ، مدير جوازات المنطقة العميد أسامة أبو ملحة ، الذي قدم شرحاً عن التقرير وما تضمنه من منجزات وجهود بذلها منسوبو الإدارة خدمةً للمواطن والمقيم وتسهيل إجراءات سفرهم عبر المنافذ الجوية والبحرية وغيرها من الخِدْمات.

وأكد سموُّ نائب أمير المنطقة أهمية الخِدْمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات خاصة الخِدْمات الإلكترونية ، ما ييسر على المواطن والمقيم إنجاز أعماله دون الحاجة لمراجعة الإدارة ، بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه تحقيق أفضل الخِدْمات.

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16:06ت م

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