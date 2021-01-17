السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل أمين المنطقة



الدمام 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم , معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بعد صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته لأربع سنوات.

وهنأ سموه الجبير بهذه الثقة، مؤكداً أنها تكليف لمواصلة العمل لخدمة المنطقة، وتطويرها وتنميتها، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته أعرب المهندس الجبير عن شكره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، منوها بتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الداعمة لاستمرار مسيرة التنمية والتطوير بمفاهيم ورؤى جديدة تسهم في تحقق التكامل والشراكة مع جميع القطاعات في المنطقة.

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16:03ت م

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