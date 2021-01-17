السعودية اليوم / تمديد حظر التجوال في أفريقيا الوسطى



بانغي 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

مددت حكومة أفريقيا الوسطى اليوم نطاق حظر تجوال كانت قد فرضته ابتداء من يوم الجمعة الماضي في العاصمة بانغوي إلى جميع أرجاء البلاد وذلك قبل قرار محكمة الطعون الانتخابية المقرر غدا على نتائج الانتخابات الأخيرة التي شابتها أعمال عنف.

وأفادت إذاعة أفريقيا الوسطى بأن الحظر المشدد الشامل حتى إشعار آخر سينفذ بكل الحسم الواجب، وأهابت بالمواطنين الالتزام به التزاما كاملا.

ويأتي تشديد إجراءات حظر التجوال في أفريقيا الوسطى وتمديد نطاقه في ظل تواصل الاحتقان الذي تشهده البلاد منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر الماضي التي فاز فيها الرئيس أرشانجى توديرا بدورة رئاسية جديدة.

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15:56ت م

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