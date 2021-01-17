السعودية اليوم / ليبيا تسجل 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة



طرابلس 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجلت ليبيا 1071 إصابة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور الوباء بلغ 109 آلاف و88 حالة، منها 21 ألفا و298 حالة نشطة، و1665 وفاة، بينما تعافى 86 ألفا و125 حالة.

// انتهى //

15:43ت م

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طرابلس 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت ليبيا 1071 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية و1057 حالة شفاء، و14 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور الوباء بلغ 109 آلاف و88 حالة، منها 21 ألفا و298 حالة نشطة، و1665 وفاة، بينما تعافى 86 ألفا و125 حالة.// انتهى //15:43ت م0086

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